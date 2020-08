Vegetação nativa cresce 118% em Santa Bárbara

Santa Bárbara d’Oeste mais que dobrou a cobertura de vegetação nativa em uma década. Graças às ações da Prefeitura e do DAE (Departamento de Água e Esgoto) as áreas cobertas com vegetação do município aumentaram 118%. Os dados do Inventário Florestal do Estado de São Paulo de 2020, divulgado no final de julho pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado, apontam que dos 27.246 hectares de área da cidade, 2.964 são de vegetação nativa, o que representa 10,9% do território – cada hectare corresponde a 10 mil metros quadrados.

Diversas ações de recomposição e reflorestamento foram responsáveis pelo aumento significativo. Desde 2013, a Secretaria de Meio Ambiente realizou diversas frentes de trabalho em arborização urbana, plantios em praças, parques, calçadas e áreas públicas, doação de espécies à população e recuperação de áreas, além da organização de eventos, como a “Semana do Meio Ambiente” e “Jacarandás Educador”.

Por sua vez, o DAE também realizou diversas ações, entre elas, processamento de sementes e produção de mudas nativas e exóticas para a distribuição e reflorestamento, parceria com o Consórcio PCJ nas ações de recuperação de matas ciliares nas Bacias PCJ, plantio de várias espécies de mudas nativas em áreas de proteção de mananciais e nascentes públicas e privadas dentro do Município – mais de 30 mil mudas plantadas desde o ano passado com o “Programa Águas Bárbaras”, o qual projeta a marca de 252 mil mudas.

Além disso, o Departamento seguiu com a fiscalização e monitoramento de erosão em áreas de mananciais com predominância de atividades canavieiras, desenvolvimento de programas de monitoramento da qualidade da água com estudos específicos, fauna e flora, diversos programas de Educação Ambiental envolvendo todas as faixas etárias – alunos, grupos de Terceira Idade – com atividades no Museu da Água e por meio dos programas Bacia Caipira, Conheça o DAE, Jacarandás Educador e Projeto Gota d’Água.

“Seguindo planejamento elaborado desde 2013, início da Administração do prefeito Denis Andia, dobramos a cobertura vegetal no município, tanto por ações de plantio visando a melhoria da cobertura bem como para atender às exigências ambientais postas pelo Estado. Além disso, temos uma preocupação com a melhoria das condições climáticas, tanto com plantio em áreas urbanas (praças, parques e avenidas), como APPs (Área de Preservação Permanente)”, explicou o secretário de Meio Ambiente, Cléber Canteiro.