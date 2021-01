Veganuary chega e atrai 440 mil

1º de janeiro 2021 | Veganuary, a organização internacional sem fins lucrativos que promove o veganismo ao redor do mundo registrou, desde o lançamento de sua campanha, há exatamente um mês, número recorde de inscrições, já tendo alcançado mais de 88% da sua meta global de meio milhão de pessoas para janeiro de 2021.

Esta semana, a organização estrelou um comercial de 45” com a personalidade carismática de Tabitha Brown – uma estadunidense vegana com 4,5 milhões de seguidores, que conquistou o 2º lugar entre os 10 maiores criadores de conteúdo da rede social TikTok – convidando o mundo a experimentar o veganismo em um roteiro divertido, reproduzido em 6 idiomas, que mostra que ser vegano não é sobre perfeição, mas sim sobre conscientização e ação. Veganuary é reconhecida mundialmente por ser uma organização ativista que aborda o veganismo de forma acolhedora, empática e não excludente.

>> Assista aqui ao comercial

No Brasil, o lançamento oficial da campanha de Veganuary – que aconteceu pela primeira vez este ano e conta com o apoio de Embaixadores como a apresentadora Xuxa, os atores Emiliano D’Avila e Natália Rosa, além do empresário vegano Crica Wolthers – vem ampliar a atuação da ONG na América Latina, atraindo milhares de brasileiros para sua jornada de 31 dias, com conteúdo local e em português. Ao se inscrever, os participantes recebem um livro digital com receitas das celebridades e e-mails diários com dicas de filmes, receitas, nutrição, proteção animal, e mais.

A organização reconhece que, entre os fatores que impulsionaram o número recorde de inscritos, destaca-se a preocupação com a saúde e o fato de que, se mais pessoas seguirem a alimentação vegana, o risco de futuras pandemias pode diminuir. Segundo pesquisa da própria organização realizada entre julho e agosto de 2020, com mais de 10.000 ex-participantes, principalmente do Reino Unido, EUA, Alemanha e América Latina – as quatro principais regiões em que a instituição atua – quase 1/3 dos respondentes confirmou estar consumindo mais alimentos veganos.

• 32% estão comendo mais comida vegana em função do Covid-19, 7% estão comendo menos, e 61% afirmaram que seu consumo não sofreu alterações.

• Dos 32% que estão comendo mais alimentos veganos, 73% justificam a escolha para tentar permanecer mais saudável, 43% porque têm mais tempo para cozinhar, e 41% devido à ligação entre a agricultura animal e as pandemias (Obs: as pessoas podiam escolher mais de uma resposta às perguntas).

• Estudo encomendado por Veganuary à empresa Kantar, no Reino Unido, demonstrou que a alimentação vegana preparada em casa é 40% mais econômica tanto no bolso quanto no tempo de preparo das refeições.

Em carta aberta aos meios de comunicação, com mais de 100 signatários entre celebridades como Paul McCartney, ativistas como Jane Goodall, políticos como Fernando Gabeira, cientistas, ONGs e empresas, Veganuary mostra de forma clara a conexão entre mudanças climáticas, pandemias globais e o consumo de produtos de origem animal.

“Embora a pandemia de Covid-19 tenha causado muita dor e dificuldades, estes resultados oferecem a esperança de que abraçaremos esta oportunidade de mudança para construir um futuro melhor”, afirma Toni Vernelli, Diretora de Comunicação de Veganuary. E acrescenta: “A escolha por uma dieta à base de plantas é um passo positivo que cada um de nós pode dar para proteger nossa saúde e nosso planeta, bem como ajudar a prevenir futuras pandemias. E você pode começar hoje com o apoio gratuito de Veganuary, inscreva-se!”

>> Inscreva-se gratuitamente: www.veganuary.com/pt-br/inscreva-se