Vaquinha. Mãe pede ajuda para aparelho auditivo para filha

Priscilla Carvalho Domingues, de Americana, está realizando uma vaquinha online para custear um aparelho auditivo para a filha Mariany, de 9 anos. A menina foi diagnosticada com perda auditiva nos dois ouvidos.

O aparelho completo custa R$16.000,00, mas, de acordo com a descrição do pedido, a família já arrecadou R$10.000,00, restando apenas R$6.000,00 para o pagamento completo. Do objetivo, que é R$6.000,00, foram arrecadados R$700,00 até o momento.

“Tudo começou no período da pandemia onde as aulas começaram em casa online foi aonde eu vi o quanto a minha filha sofria eu praticamente virei a professora particular interpretava tudo que a professora falava e eu comecei fazer um jogo de palavras com ela aonde ela ficava no quarto e eu ficava na sala falava uma palavra ela tinha que responder ela nunca acertava nós trocarmos de lugar , tudo em forma de brincadeira ela ia na sala e eu no quarto ela falava palavra normalmente e eu respondia e eu vi que ela começou a ficar preocupada porque ela não conseguia acertar as palavras foi aonde eu eu dobrei meu joelho e pedir a Deus para que colocasse um profissional na minha frente que poderia ajudar a minha filha encontrei a doutora Ana Paula Bachin”, diz parte do relato da mãe de Mariany.

“Não foi fácil e não está sendo fácil ainda estamos na luta pois eu tenho a segunda parcela que já está vencido desde o dia 20/10/ 2021 no valor de r$ 6000. Por favor peço a sua ajuda com sua doação que Deus irá te retribuir”, disse Priscilla.

Para doar, basta clicar aqui.