Vaporizadores auxiliam na desinfecção de ônibus em Sumaré

O trabalho de desinfecção dos veículos que compõem a frota do transporte coletivo municipal em Nova Odessa ganhou mais um aliado e agora também é realizado com a ajuda de vaporizadores. São equipamentos que possibilitam mais alcance e eficácia na aplicação do produto desinfetante utilizado no combate ao coronavírus.

A ação de higienização dos ônibus foi reforçada por orientação da Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. Uma rotina que acontece várias vezes ao dia, sempre ao final do itinerário no Terminal da Saudade (Avenida da Saudade, região central de Sumaré).

Junto à concessionária responsável pelo transporte coletivo, também foram intensificadas as ações de orientação aos colaboradores e usuários e de fiscalização quanto ao cumprimento dos protocolos sanitários para prevenção à Covid-19.

A “faxina geral” nos ônibus é realizada por colaboradores funcionários da empresa, com a utilização de produtos para limpeza sanitária, como desinfetantes e álcool 70% visando eliminar qualquer possibilidade de permanência do vírus no interior dos veículos.

Bancos, encostos, catracas, barras de apoio, todas as áreas de possível contato dos passageiros são minuciosamente higienizadas. Os responsáveis por esse trabalho são orientados a adotarem as medidas de proteção, como a utilização de luvas, máscaras faciais e demais acessórios necessários.

“Lembramos que tão importante quanto essa força-tarefa de desinfecção dos ônibus é o respeito aos protocolos de segurança em saúde pelos usuários e motoristas. A utilização de máscara de proteção facial e do álcool em gel para higienizar as mãos e o distanciamento mínimo entre as pessoas devem ser adotados por todos, dentro e fora dos veículos. Em caso de irregularidades, devem ser feitas denúncias pelo telefone 156 da Prefeitura”, orientou o prefeito Luiz Dalben.