Vanderlei Macris faz declaração a Rafael pré-candidato

O deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) fez uma declaração ‘emocionante’ em suas redes sociais ao seu filho o vereador Rafael Macris (PSDB).

O discurso de Vanderlei se refere a decisão do partido que escolheu Rafael para ser o candidato da legenda para disputar o cargo de prefeito de cidade este ano.

Veja o depoimento do deputado:

Olá, meu filho! Que bom, você é pré-candidato a prefeito. Meu filho Rafael, imaginar você futuro prefeito de Americana é realmente emocionante. Sei que a estrada é difícil, tortuosa, mas é muito gratificante quando você consegue mudar para melhor a vida das pessoas. Nesta altura da minha jornada, olho para trás e vejo que o povo tem sido muito grato comigo e me proporcionado 12 mandatos. São quase 50 anos de vida pública dedicados a esta cidade, mas você candidato a prefeito de Americana é o auge.

Engenheiro, trabalhou em uma multinacional e empresário, você é uma pessoa de sucesso, humilde, generoso, vereador por quatro anos, por isso, está preparado para esse grande desafio. Conte com seu paizão, com seu irmão Cauê, com toda sua família e, principalmente, com a população de Americana, que necessita de alguém como você, com a sua visão e sensibilidade para voltar a sorrir.

Você vai chegar lá. Beijos e que Deus te proteja! Te Amo!