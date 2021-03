Vanderlei Macris defende Moro e critica decisão do STF

O deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) usou suas redes sociais, nesta terça-feira, para se posicionar da decisão do Supremo Tribunal Federal em declarar a suspeição do ex-juíz Sérgio Moro na Lava Jato. A suspeição ocorre quando não há imparcialidade na condução de um processo.

O STF, então, acredita que houve parcialidade do ex-juíz na condenação do ex-presidente Lula (PT) no caso do triplex do Guarujá.

Em seu posicionamento, Macris defendeu Moro e classificou como “inadmissível” a decisão do STF. “ABSURDO! É inadmissível que todo o trabalho da Operação Lava Jato seja jogado na lata do lixo. Julgar o trabalho do ex-juiz Sergio Moro como parcial é prejudicar uma árdua luta contra a corrupção no Brasil”, disse o deputado.

A decisão pela suspeição foi firmada após o voto favorável da ministra Cármem Lúcia – que em 2018, quando o pedido foi analisado pela primeira vez, votou contrariamente. Com a decisão, as ações de Moro na Lava Jato ficam invalidadas.