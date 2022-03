Vanderlei Macris aposta em site moderno e interativo

O deputado federal Vanderlei Macris lançou nesta segunda-feira, 14/03, o seu novo e moderno site oficial. A ferramenta é mais uma forma de interação do parlamentar com a população. Além da nova programação digital, o site possui novo domínio: www.vanderleimacris.com.br.

Um dos principais canais de comunicação do mandato, o novo site foi desenvolvido para facilitar a navegação e a comunicação entre os internautas. “Essa é mais uma maneira de me comunicar com a comunidade. Além do meu trabalho, o site abre espaço para o contato direto com as pessoas e agrega de fácil acesso meus posicionamentos e atuações”, destacou o parlamentar.

Pensado a partir das necessidades da população que busca informações de seu representante, o novo site destaca todo o trabalho do deputado federal Vanderlei Macris, a destinação de recursos para os municípios do Estado de São Paulo, além das seções de notícias, artigos, trajetória, principais atuações e votações na Câmara Federal e CPI’s que participou.