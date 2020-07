Vândalos ‘metem’ fogo em contêiner de coleta de lixo

Mais um contêiner de coleta de lixo foi incendiado por vândalos em Nova Odessa. A ação criminosa ocorreu na madrugada de domingo (26), na região central da cidade. O caso foi denunciado à Polícia Civil pela Pass Ambiental, empresa contratada pela Coden Ambiental para operar o sistema de coleta e destinação de resíduos sólidos no município.

A caixa de coleta estava posicionada na Rua Independência, próximo à esquina com a Rua Riachuelo, em frente ao Estádio Municipal ‘Natal Gazzetta’, o campo do Progresso, e à sede da Diretoria de Vigilância em Saúde, órgão vinculado à Secretaria de Saúde que administra as vigilâncias Sanitária e Epidemiológica, além do Setor de Zoonoses.

A cena do contêiner destruído, ainda com fumaça, deixou Pedro Augusto Blanco indignado. “Inacreditável! A ponto chega o ser humano! Passando pela Rua independência, no Centro, me deparei com essa cena triste. O contêiner foi instalado para manter a cidade limpa e organizada, sem ter que deixar os sacos de lixo nas ruas, sujeitos a ação de cães e gatos”, escreveu o morador, em seu perfil no Facebook.

“É o segundo contêiner destruído em menos de um ano. Tivemos uma ocorrência semelhante em agosto do ano passado, na Vila Azenha. Isso fora uma série de lixeiras danificadas. É lamentável, pois investimos em um sistema para organizar a coleta e deixar a cidade mais limpa e segura e temos de lidar com pessoas sem o mínimo senso de cidadania, que geram prejuízo ao município”, disse o diretor-técnico da Coden, Eric Padela.

De acordo com o Setor de Coleta de Resíduos Sólidos da companhia, o recipiente destruído será substituído. A instalação de contêineres foi iniciada em maio do ano passado, em Nova Odessa. Atualmente, são 110 caixas plásticas com capacidade para mil litros cada. Elas são destinadas ao descarte de resíduos orgânicos.