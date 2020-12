O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana informou que o reservatório CR-11, localizado no Jardim Alvorada, sofreu ação de vândalos por volta das 14h05 desta quarta-feira (23). Uma equipe da autarquia está trabalhando para reparar o mais rápido possível a parte elétrica da unidade, mas poderá haver desabastecimento de água no Jardim Alvorada e parte do Distrito Industrial Werner Plaas.

Ainda não há previsão para o término do serviço e da retomada do abastecimento.