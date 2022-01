Vândalos detonam escola e ambulatório em Nova Odessa

Ao menos três prédios e espaços públicos municipais de Nova Odessa sofreram atos de vandalismo no último final de semana, entre os dias 07 e 09 de janeiro de 2022. Os criminosos danificaram o corrimão da recém-instalada rampa de acessibilidade ao piso térreo do Ambulatório de Especialidades Médicas (onde acontecia a primeira etapa do Mutirão de Cirurgias de Catarata) e a caixa de força do CMEI Professora Penha Miranda, no Jardim Santa Luiza.

Na semana anterior, já haviam sido danificados o alambrado e as luminárias internas do Bosque Manoel Jorge, no Jardim Santa Rosa, bem como os vidros do prédio do próprio Ambulatório de Especialidades – que passa atualmente por uma grande reforma do piso térreo e da cobertura, incluindo a construção da pista de acessibilidade pela lateral, que foi alvo dos criminosos.

O corrimão da nova rampa de acessibilidade, por exemplo, havia sido instalado recentemente seguindo as normas NR vigentes, tendo sido afixado na base de alvenaria com adesivo estrutural à base de epóxi, conforme atestado em vistoria e levantamento fotográfico pela equipe de engenheiros da Secretaria Municipal de Obras.

A Prefeitura está registrando as ocorrências de Dano ao Patrimônio Público do final de semana junto à Polícia Civil, bem como comunicou os fatos à Polícia Militar e à GCM (Guarda Civil Municipal), que já têm intensificado as ações de vigilância e policiamento preventivo nestes e em outros pontos. Caso os autores dos delitos sejam identificados, além de responderem criminalmente, também poderão ser acionados na Justiça a ressarcir os cofres públicos municipais.

Como as aulas na Rede Municipal de Educação retorna apenas no próximo dia 07 de fevereiro, não houve prejuízos ao atendimento dos alunos do CMEI Professora Penha Miranda. A Secretaria Municipal de Educação já está providenciando o conserto da fiação elétrica desta unidade.

“Lembramos que tais bens imóveis pertencem ao povo de Nova Odessa, e que quem danifica o patrimônio público comete um crime contra toda a comunidade, que vai ter de pagar pelo seu conserto”, publicou o Poder Público Municipal em suas redes sociais ainda no domingo (09/01).

OBRAS NO AMBULATÓRIO

A Administração Municipal está investindo R$ 522 mil (em valores atualizados) nas obras de reforma do piso térreo do Ambulatório, que compreendem pintura geral externa deste que é um dos principais serviços da Rede Municipal de Saúde. As obras incluem a construção de uma nova rampa para acessibilidade, instalação de novas divisórias internas em dry wall (aglomerado de madeira e gesso), novas instalações elétricas, pintura interna da área térrea reformada e pintura externa do prédio. Também será recuperado o próprio telhado sobre o piso superior do prédio.

O BOSQUE REABERTO

O Bosque Manoel Jorge de Nova Odessa, maior área verde urbana de Nova Odessa, foi reaberto ao público em 2021 e abre das 6h da manhã às 18h, todos os dias da semana. A entrada principal do parque fica na Rua 15 de Novembro, nº 864, no Jardim Santa Rosa. O local conta com pista de caminhada, área para exercícios físicos, além de sanitários, guarda-corpos, conjuntos de lixeiras e bebedouros. São 64 mil metros quadrados e milhares de árvores, respondendo por cerca de 30% das árvores das áreas verdes urbanas de Nova Odessa.