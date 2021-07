Sindicato cobra valorização salarial para policiais

O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (Sindpesp) cobra a valorização salarial de todos os policiais civis paulistas. Durante sua campanha política para governador e durante o mandato, após eleito, o governador João Doria se comprometeu a tornar a Polícia Civil de São Paulo a mais bem paga do Brasil. A realidade, entretanto, coloca a polícia paulista no último lugar do ranking salarial do país.

“São Paulo paga os piores salários do Brasil para a sua polícia”, resume a presidente do Sindpesp, delegada Raquel Kobashi Gallinati. “O governador prometeu o melhor salário, mas na realidade temos o oposto, o pior”.

Recentemente, o governador declarou em entrevista a um podcast que não aumenta os salários por conta de uma legislação federal, informação que foi prontamente desmentida pelo sindicato. (veja o vídeo no link: https://www.youtube.com/watch?v=zdklRLiITwE )

“O governador joga a responsabilidade no Governo Federal, mas a legislação é clara ao apontar que, cumpridos critérios financeiros, ele pode conceder o aumento para os policiais”, explica Raquel. “E o próprio Doria afirma que o estado tem superávit financeiro, então ele tem condições econômicas e legais de pagar melhor sua polícia e cumprir sua palavra”.