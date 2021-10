Valesca Popozuda lança “PayPau”. Parceria com Rebecca

Após lançar o sucesso de “Presentinho”, Valesca Popozuda, uma das principais artistas do funk brasileiro, anuncia sua nova música de trabalho. Intitulada de “PayPau”, a música traz o feat tão desejado e aclamado pelo fãs, com a também funkeira, Rebecca e vem acompanhada de videoclipe. Disponível a partir do dia 8 em todas as plataformas digitais, esse é o segundo single de Valesca lançado por sua nova gravadora, The Orchard, subsidiária da Sony Music e sediada em Nova York (EUA).

“Eu e a Rebecca sempre tivemos uma ligação muito boa. Queríamos muito fazer um feat e os fãs também nos pediam essa parceria que finalmente deu certo! A música está muito a nossa cara. Mostra a independência da mulher, tá divertida, tem dança e, claro, tem uma malícia como a gente gosta!” revela Valesca.

Composta por Umberto Tavares e Jefferson júnior, a canção passeia por várias vertentes dentro do funk, entre elas o funk tradicional e o bregafunk.. “Essa é uma música com compromisso com a dança, com a descontração, com a pista e com a história bem humorada que o funk traz dos duplos sentidos. Em um momento em que ainda passamos por algumas situações machistas no nosso país, essa música traz um bom posicionamento das artistas. É uma inversão de valores do que a gente vê institucionalizado, generalizado na nossa sociedade. A ideia social da música é colocar a mulher nesse lugar de empoderamento e independência” conclui Umberto.

Com a irreverência que marca suas duas décadas de sucesso, Valesca reforça o seu papel na indústria da música . É mais um passo da expansão do funk brasileiro no mercado internacional, após ter conquistado uma categoria própria no Grammy Latino, maior premiação musical do continente.

Valesca Popozuda é destaque funk há mais de 20 anos

Valesca foi fundadora do grupo Gaiola das Popozudas, no início dos anos 2000. Em 2007, estourou com dois hits: “Agora Sou Solteira” e “Late Que Eu Tô Passando”. Letras ousadas como “Quero Te Dar”, “My Pussy” e “Tô Que Tô Pegando Fogo” também viraram febre, deixando o grupo em evidência.

Em 2012, Valesca decidiu seguir carreira solo, divando no ano seguinte com “Beijinho no Ombro”, fazendo centenas de shows desde então e soma mais de 105 milhões de views com o hit no YouTube. De lá pra cá emplacou várias faixas, contando com o lançamento de “Furduncinho” , parceria com os produtores musicais Hitmakers.

Em 2020 se uniu ao Heavy Baile em um encontro de gerações para abalar as estruturas ao emplacar “Me Come e Some”. Na TV, participou ainda dos realities “A Fazenda” e “Ilha Record”, na Record, “Dança dos Famosos” e “Super Chef Celebridades”, na Globo, além do recente lançamento “Presentinho”. Valesca não para!