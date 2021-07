‘Vale’ do Leitinho paga segunda parcela

O prefeito Leitinho Schooder autorizou na última quarta-feira (30/06) a liberação da segunda parcela de R$ 200,00 do Programa NOS (Nova Odessa Solidária), de auxílio emergencial 100% municipal, a todos os beneficiários do 1º grupo. Na prática, a medida antecipa a liberação para a maior parte das famílias beneficiadas, que retiraram seus cartões de débito do programa ao longo do mês de junho. O valor estava liberado nos cartões já na quinta-feira (1º de julho).

Desde o início da convocação das famílias do primeiro grupo para retirarem seus cartões do programa no Paço Municipal, até o dia 30/06, a Prefeitura já entregou 997 benefícios. O restante pode retirar seus cartões diariamente, no período da manhã, no posto de atendimento especialmente montado no Paço Municipal (Avenida João Pessoa, nº 777), apresentando seus documentos pessoais.

Este primeiro grupo é formado pelos 1.030 titulares que realizaram a revalidação cadastral (que na prática serviu como manifestação de interesse no programa) entre março e abril na sede da Promoção Social – prazo que foi estendido duas vezes consecutivas pela gestão municipal exatamente para garantir o acesso dos beneficiários ao programa de renda mínima e segurança alimentar.

Os beneficiários podem realizar suas compras de julho em cerca de 28 estabelecimentos comerciais do setor de alimentos previamente habilitados pela instituição financeira vencedora da licitação para a gestão do benefício, a BK Bank. O dinheiro do auxílio municipal pode ser utilizado exclusivamente para a compra de gêneros alimentícios no Comércio local.

“Nesse momento de dificuldades para as famílias mais pobres da cidade, é muito importante esse apoio financeiro da Prefeitura, por isso decidimos liberar a segunda parcela para todas as pessoas que já estão com seus cartões em mãos. Assim garantimos a segurança alimentar de mais mil famílias”, justificou Leitinho.

2º GRUPO

Em breve, serão divulgadas instruções para o segundo grupo, formado por 610 famílias que não manifestaram interesse, mas que permanecem inscritas no programa por terem recebido Bolsa Família ou Cesta Básica Municipal nos meses de janeiro e fevereiro deste ano. No total, o Programa NOS prevê o atendimento de até 1.640 famílias, com um investimento da ordem de R$ 1 milhão.

Pioneiro na região e anunciado no Dia das Mulheres (08 de março) pelo prefeito Cláudio Schooder e seu vice, Alessandro Miranda, o Mineirinho, o “Nova Odessa Solidária” teve recentemente sua relevância social reconhecida também pelo Governo do Estado de São Paulo.

A iniciativa de auxílio emergencial municipal da Prefeitura é uma das 44 finalistas do Prêmio Boas Práticas, do Programa Parcerias Municipais da Secretaria de Desenvolvimento Regional e que, neste ano, teve mais de 700 programas inscritos por prefeituras de todo o Estado. O programa novaodessense já serve de modelo para diversas cidades paulistas e do país como um todo.