Vai faltar água em um bairro na quinta feira

Os moradores do Jardim Maria Helena terão o abastecimento suspenso na próxima quinta-feira (15). De acordo com informações da Coden Ambiental, a interrupção no fornecimento vai ocorrer das 7h30 às 17h e será necessária para interligação da tubulação que leva água ao bairro à nova rede instalada na Avenida Ampélio Gazzetta.

A rede tem 1,2 mil metros de encanamento, com tubos de PEAD (polietileno de alta densidade) de 63 a 160 milímetros, que são mais resistentes e têm garantia de 100 anos. Segundo a Coden, aproximadamente 1,4 mil pessoas serão impactadas pela paralisação no bairro. “Estamos estimando nove horas e meia de interrupção, mas faremos de tudo para restabelecer o fornecimento o mais rápido possível”, afirmou o diretor-técnico da companhia, Eric Padela.

A empresa orienta os moradores que não têm caixa d’água a fazerem reserva antecipada, para que não fiquem desabastecidos no período. Em caso de dúvidas, o consumidor pode ligar no telefone 0800-7711195 ou mandar mensagem pelo WhatsApp – 19 99599-7766.