Vagas pro setor de tecnologia crescem 17,9%

Mesmo com a taxa de desemprego no país em 14,7%, de acordo com os últimos dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), as oportunidades, principalmente no setor de tecnologia, continuam crescendo. Balanço feito pela Catho, marketplace de tecnologia que conecta empresas e candidatos, revela um crescimento de 17,9% no número de vagas no primeiro semestre de 2021 quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

Profissionais de programação foram os mais procurados no primeiro semestre de 2021, representando 28,63% das vagas disponíveis no setor. seguidos por especialistas em sistemas (8,36%), tecnologia da informação (7,32%), desenvolvedores (4,98%) e designers (4,51%). Os cargos disponíveis vão desde analistas, auxiliares, técnicos, consultores, supervisores, coordenadores até gerentes.

Com 43,23% das oportunidades, o nível que mais proporciona oportunidades no setor é o de analista. Além disso, também existem oportunidades para quem ainda está estudando: vagas de estágio, trainee e aprendiz somam 5,88% das posições em aberto.

Os dados do levantamento são da base de dados da Catho com vagas para atuar em todo o País.

