Vagas de emprego no PAT Sumaré. Envie seu currículo e boa sorte!

O PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador – de Sumaré está com diversas vagas de emprego disponíveis no sistema local. Os candidatos com perfil

para as oportunidades devem encaminhar os currículos por e-mail ([email protected]) até o dia 25 de agosto. Para mais informações,

o contato deve ser feito por telefone: (19) 3399-5638.

Confira:

• Auxiliar Apoio Administrativo/Televendas (1 vaga): experiência com televendas, envio de cotações de preços e atendimento ao cliente,

Ensino Médio completo;

• Auxiliar de Cozinha (2 vagas): experiência na função (cozinha industrial), Ensino Fundamental completo;

• Auxiliar de Informática (4 vagas): experiência com manutenção de hardware, software e redes. Conhecimento em linux será um diferencial,

Ensino Superior completo ou cursando em Informática;

• Auxiliar de Manutenção (1 vaga): experiência com manutenção elétrica (manutenção predial e hidraúlica será um diferencial), Ensino Médio

completo, curso de Elétrica ou similar e curso de NR-10;

• Auxiliar de Trocas (1 vaga): experiência em triagem de mercadorias avariadas, Ensino Médio completo;

• Conferente de Depósito (1 vaga): experiência na conferência de mercadorias, Ensino Médio completo;

• Líder de Setor/Cafeteria (1 vaga): experiência na função (cafeteria, lanchonete ou restaurante), Ensino Superior completo ou cursando;

• Líder de Setor/Frios (2 vagas): experiência como líder ou encarregado de equipes na área de frios/perecíveis, Ensino Superior completo ou

cursando;

• Líder de Setor/Mercearia (3 vagas): experiência como líder ou encarregado de equipes, preferencialmente em comércio, Ensino Superior

completo ou cursando;

• Operador de Empilhadeira (3 vagas): experiência com empilhadeira elétrica e a gás, Ensino Médio completo e curso de empilhadeira

atualizado (validade de dois anos).