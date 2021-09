A Ameriprev (Instituto de Previdência Social dos Servidores de Americana) está com uma vaga aberta de estágio para atuar no setor financeiro. Os interessados devem estar cursando do 1º ao 5º semestre dos cursos de ciências econômicas, ciências contábeis ou administração.

O estagiário tem direito a uma bolsa-auxílio no valor de R$ 800,00, mais auxílio-transporte de R$ 100,00. Os currículos devem ser enviados para o e-mail [email protected] .