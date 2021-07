Vacinados contra covid terão desconto em seguro de vida

A Porto Seguro inova mais uma vez e passa a conceder condições especiais para quem se vacinar contra a Covid-19 e aderir ao Vida do Seu Jeito, seguro de vida personalizável que permite a contratação de coberturas variadas de maneira independente. Inédita no mercado segurador brasileiro, a ação é válida para novas contratações realizadas até o dia 31 de dezembro deste ano. Com isso, todos os clientes que aderirem ao produto no período e que já foram comprovadamente vacinados com um dos imunizantes aprovados pela Anvisa terão desconto no valor do prêmio do primeiro ano de vigência do seguro.

Quem comprovadamente completar o ciclo de vacinas (duas doses para as vacinas que assim exigem ou dose única) terá desconto de 10% na contratação do novo seguro de vida. Aqueles que tiverem o ciclo incompleto de vacinas (uma dose para as vacinas que necessitam de duas doses) contarão com desconto de 5%. Quando o cliente completar o ciclo de vacinação, poderá solicitar a complementação do desconto de 10% para as parcelas ainda faltantes no primeiro ano do seguro de vida.

“Temos o compromisso de ser um porto seguro para todos os clientes e entendemos que o lançamento desse benefício é uma maneira de incentivar que os segurados garantam sua proteção, reforçando ainda a importância da imunização para toda a sociedade. Esta é mais uma forma de a Porto Seguro demonstrar que está cuidando de quem se cuida”, afirma Carlos Eduardo Gondim, diretor de Vida e Previdência da Porto Seguro.

Os segurados com o ciclo de vacinação completo que aderirem ao Vida do Seu Jeito também contarão com diminuição na carência para a cobertura básica de morte por Covid-19, que passa de 90 dias para 30 dias, a partir do início da vigência do seguro.

Seguro que se adequa às necessidades

Lançado recentemente pela Porto Seguro, o Vida do Seu Jeito é um seguro de vida personalizável que permite a contratação de coberturas variadas de maneira independente. Com isso, além de receber uma oferta mais adequada para o seu perfil e momento, o cliente tem liberdade e flexibilidade para escolher o valor das coberturas de cada uma das proteções selecionadas. “Todos nós temos um jeito único de viver e trouxemos essa realidade para o seguro de vida. Entendemos que não são as pessoas que precisam se adaptar às condições do seguro, e sim o seguro que precisa se adequar as necessidades das pessoas”, resume Gondim. “Quem tem Porto também tem um jeito único de se proteger”, acrescenta.

Neste seguro de vida, as coberturas de IPA (Invalidez Permanente Total ou Parcial Por Acidente) e IFPD (Invalidez Funcional Permanente Total Por Doença) podem ser contratadas de forma independente, sem a necessidade de inclusão da cobertura de morte. Da mesma maneira, as coberturas de Diária Por Incapacidade Temporária e de Doenças Graves agora podem ser adquiridas em conjunto com qualquer tipo de cobertura de morte, ou apenas com a adesão da IPA e da IFPD, conforme o interesse do cliente frente às suas necessidades. Uma nova cobertura de diagnóstico de câncer (incluindo câncer de mama e de colo do útero) também foi inserida.

Além disso, o processo de contratação e análise de proposta passou a ser muito mais ágil e digital, com questionários inteligentes enviados eletronicamente para o cliente ou entrevista virtual com profissional de saúde, gerando maior agilidade no processo de emissão da apólice.

Os clientes do Vida do Seu Jeito ainda contam com serviço de telemedicina ilimitado e gratuito, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, que disponibiliza orientação médica à distância.