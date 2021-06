Vacinado, Andia faz texto pedindo consciência

O ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Denis Andia (PV), se vacinou no último sábado e escreveu um longo texto pedindo para que as pessoas se vacinem e criem maior consciência para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. NA SUA VEZ, VACINE-SE!

Todo o esforço dos profissionais do SUS, aqui em Santa Bárbara d’Oeste ou em qualquer cidade do Brasil, é para que cada um de nós tenha a oportunidade de se proteger e voltar a viver com normalidade.

Não é tarefa simples nem fácil organizar a maior vacinação em massa da nossa história. As doses chegam aos poucos, na medida em que são produzidas e distribuídas, para cada público e faixa etária.

Nem sempre o conforto é o principal objetivo. Importante nesse momento é vacinar o maior número de pessoas, no menor tempo possível. Por isso, se levar algum tempo, espere com paciência e serenidade. Graças a Deus, essa bênção está chegando a todos e a você também.

Neste sábado, chegou a minha vez!

Tive a grande oportunidade de começar a dar um adeus às preocupações dos últimos tempos e receber em troca a primeira dose de esperança e tranquilidade para viver o meu futuro.

E é isso o que desejo a você também!

Por isso, em nome do bem-querer que construímos ao longo de tantos anos, peço licença para lhe recomendar a receber a vacina também.

Não importa qual, pois todas têm o poder de proteger você, sua família e as pessoas que ama.

E depois de se vacinar, continue se cuidando. A imunização completa só vem alguns dias após você receber a 2ª dose, necessária para a maioria das vacinas disponíveis.

Outro motivo para continuar se cuidando é que, mesmo vacinada e já protegida, qualquer pessoa ainda pode ter contato com o vírus e assim transmiti-lo a outras.

Por isso, precisamos continuar utilizando máscara, lavando as mãos e fazendo uso de álcool gel no nosso dia a dia.

E quando atingirmos um determinado nível de imunização de toda a população brasileira, os órgãos de saúde federais, estaduais e municipais nos orientarão corretamente sobre como proceder.