Vacinação em Americana agora só com agenda

A partir da próxima segunda-feira (8) a primeira dose da vacina contra a Covid-19 para os idosos acima de 77 anos e a segunda dose para idosos acima de 90 anos e profissionais de saúde, serão aplicadas nas unidades mediante agendamento. O motivo do novo sistema é o retorno do município à fase vermelha de restrição da mobilidade, imposta pela pandemia do novo coronavírus.

Para a população acima de 77 anos, que irá receber a primeira dose, além do sistema de agendamento, também estará disponível o drive thru, em frente à UBS Cillos, que funcionará das 8h30 às 19h. Nesse caso, não precisa realizar o agendamento, podendo se dirigir até o local espontaneamente.

O agendamento já pode ser realizado a partir deste sábado (6), por meio do site da Secretaria de Saúde (www.saudeamericana.com.br). Na página, o usuário deverá acessar o menu “serviço”, onde haverá um link específico para o agendamento.

Visando evitar aglomerações nas unidades, o link vai permitir o agendamento por horário, com espaçamento de dez minutos entre uma pessoa e outra, durante o período das 8h30 às 15h. As unidades que irão vacinar somente receberão os moradores agendados, cujos nomes já estarão automaticamente nos locais de vacinação. No ato do agendamento, o usuário poderá optar por uma das unidades disponíveis, bem como o dia da semana e horário de preferência.

A Secretaria de Saúde também passa a disponibilizar uma linha telefônica exclusiva para esclarecimento sobre a campanha de vacinação. O telefone 3472-9370 ficará ativo das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira.