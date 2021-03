Vacinação. Drive thru na UBS Cillos suspenso nesta quarta

A Secretaria de Saúde de Americana comunica que devido à baixa procura no drive thru em frente à UBS Cillos, para vacinação contra a Covid-19 em idosos com 72 anos ou mais, este posto estará suspenso nesta quarta-feira (24), sendo reaberto na quinta-feira.

A Secretaria esclarece que a medida visa otimizar os recursos humanos existentes, uma vez que a cobertura vacinal a esse público-alvo já foi praticamente alcançada e na quinta-feira (25), o município inicia uma nova etapa da campanha.

O agendamento continua acontecendo normalmente, ou seja, não se trata de suspender a vacinação, mas apenas um posto que está subutilizado neste momento.