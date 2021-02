Vacinação de idosos 80+ antecipada para esta sexta-feira

A Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré antecipou para essa sexta-feira, dia 12, o início da vacinação para idosos a partir de 80 anos de idade. A campanha segue também para os profissionais da Saúde. A vacinação acontece em sete endereços, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas:

CCTI (Centro de Convivência da Terceira Idade) * Exclusivo para vacinação de idosos com 80 anos ou mais* : Avenida Brasil, nº 1.111, Jardim Nova Veneza;

: Avenida Brasil, nº 1.111, Jardim Nova Veneza; Região Central: Centro Esportivo “Vereador José Pereira” – Rua Sebastião Raposeiro Júnior, nº 261, Vila Yolanda Costa e Silva;

Picerno: EM Profª Neusa de Souza Campos – Rua das Rosas, nº 320, Parque Rosa e Silva;

Nova Veneza: EE Ângelo Campo Dall’orto – Avenida São Paulo, nº 466, Jardim Nova Veneza (entrada pela Rua Ceará);

Área Cura: EM Anália Oliveira Nascimento – Rua Maria Conceição da Rocha Ferraz, nº 565, Jardim Bom Retiro;

Maria Antônia: EE Maria de Lourdes Martins – Rua Osvaldo Vacari, nº 777, Jardim Maria Antonia;

Matão: EM Jardim Lúcia – Avenida Emílio Bosco, nº 965, Jardim Lúcia.

Documentos necessários:

Os idosos de 80 anos ou mais devem apresentar RG e comprovante de endereço em Sumaré. Os profissionais da Saúde precisam portar comprovante de residência ou de trabalho na cidade de Sumaré, além da inscrição no Conselho profissional (quando houver) e identificação do vínculo ativo com o serviço de Saúde (pode ser Registro Profissional, CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, contrato de trabalho ou holerite).

Para pessoas acamadas, a vacinação é feita em domicílio. Para isso, o responsável deve fazer o cadastro do paciente na UBS de referência.

“A esperança vai pouco a pouco reacendendo os corações. Nossos idosos, ansiosos por esse momento, vão sendo finalmente imunizados. Com o recebimento de novas doses pelo Estado, é possível oferecer essa proteção para um grupo maior de pessoas que tanto já trabalharam pela nossa cidade”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Pré-cadastro

Visando agilizar o atendimento à população, a Secretaria Municipal de Saúde orienta as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários da campanha de vacinação contra a Covid-19 a realizar um pré-cadastro no portal VacinaJá – Programa de Imunização do Governo de São Paulo. O endereço eletrônico é https://www.vacinaja.sp.gov.br/ para preenchimento de informações como documentos pessoais e contato. Esse cadastro inicial servirá para registro de informações, mesmo assim, os documentos obrigatórios deverão ser apresentados no momento da vacinação.