Vacinação de grávidas com comorbidades (+18) começa segunda

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciará nesta segunda-feira (17) a vacinação contra a Covid-19 em grávidas com comorbidades (acima de 18 anos). A vacinação terá início em virtude do recebimento de mais 2.430 doses da vacina Coronavac/Butantan neste sábado (15), que também serão utilizadas para o prosseguimento da imunização (2ª dose) em outros públicos já inseridos na Campanha.

A imunização acontecerá de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, nos ginásios municipais “Djaniro Pedroso”, no Centro, e “Mirzinho Daniel”, no São Francisco, e na Casa de Maria, no Jardim das Laranjeiras.

As grávidas devem comprovar estado gestacional e tipo de comorbidade (lista abaixo), por meio de cópia de carta ou atestado médico, além de exames e receitas, caso necessário.

As comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde para prioridade na vacinação são: doenças cardiovasculares, incluindo insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndrome coronariana, valvopatia, miocardiopatia e pericardiopatia, doença da aorta, doença dos grandes vasos e fístulas asteriovenosas, arritmia cardíaca, cardiopatias congênitas, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados; diabetes, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágio 3, hipertensão estágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo, doença cerebrovascular, doença renal crônica, imunossuprimidos, anemia falciforme, obesidade mórbida, cirrose hepática e HIV.

Paralelo a isso, a vacinação da 1ª dose segue também para públicos já inseridos na Campanha. Vale ressaltar que a convocação para 2ª dose prossegue com agendamento normalmente nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

Pontos de vacinação:

• Ginásio de Esportes “Djaniro Pedroso”

Rua Prudente de Moraes, 250, Centro

De segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas

• Ginásio de Esportes “Mirzinho Daniel”

Rua Bororós, s/nº, Jardim São Francisco

De segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas

• Casa de Maria

Rua Mococa, 510, Jardim das Laranjeiras

De segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas

Em caso de dúvidas sobre a vacinação contra a Covid-19 no Município, a pessoa pode entrar em contato, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, pelo telefone 3455.1654.