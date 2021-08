Vacinação covid19. Adolescentes de Nova Odessa serão atendidos nas UBSs

Entre o mutirão de sábado (14/08) o atendimento de rotina da segunda-feira (16/08), a equipe da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa que atua na Campanha de Imunização Contra a Covid-19 aplicou mais 1.474 doses das vacinas disponíveis. Foram 471 primeiras doses aplicadas no sábado, além de 312 primeiras doses e 691 doses complementares na segunda-feira.

A cidade chegou, assim, a um total de 52.439 vacinas utilizadas desde o início da campanha em janeiro deste ano, sendo 39.453 doses iniciais (o equivalente a 64,72% da população total de Nova Odessa) e 12.986 segundas doses ou doses únicas (ou 21,30% da população local, estimada pelo IBGE em 60.956 moradores).

Segundo a estimativa da Vigilância Epidemiológica a partir de estatísticas populacionais oficiais indicando 46.459 moradores em “idade vacinável” na cidade (ou seja, com 18 anos ou mais), esses percentuais aumentam para 84,92% da população adulta com ao menos uma dose das vacinas, e 27,95% com esquema vacinal completo.

ADOLESCENTES

A cidade também começou na segunda-feira a receber os primeiros lotes de vacinas para serem aplicadas em adolescentes de 12 a 17 anos, com ou sem comorbidades. Ainda não foi definida uma data para o início da imunização deste novo grupo etário, mas isto pode acontecer ainda em meados desta semana.

Uma novidade, para este grupo, é que os adolescentes serão atendidos nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), e não no Ginásio do Jardim Santa Rosa (onde adultos maiores de 18 anos e todos que tomaram a primeira dose até agora continuam sendo atendidos normalmente). O intuito da Secretaria de Saúde é aproveitar a oportunidade para verificar os adolescentes com vacinas de rotina eventualmente atrasadas e completar a caderneta desse público.

“A vacinação contra Covid dos adolescentes, em Nova Odessa, será feita na Atenção Básica, assim como já é feito com a vacina das gestantes e puérperas. Cada adolescente deverá procurar a UBS da área da sua residência com CPF, carteira de vacina e comprovante de endereço. Assim que o Documento técnico da Campanha aos adolescentes for divulgado pelo CVE/São Paulo, divulgaremos o início dos atendimentos na cidade”, explicou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica Municipal, enfermeira Paula Mestriner.

CAMPANHA

A vacinação dos adultos de 18 anos ou mais de Nova Odessa, com ou sem comorbidades, para primeira ou segunda dose, continua diariamente no Ginásio do Santa Rosa. Durante a semana, as senhas correspondentes ao total de doses disponíveis para cada dia serão distribuídas de manhã, a partir das 8h. Eventualmente, pode haver distribuição de senhas também à tarde, a partir das 13h – dependendo sempre da disponibilidade de doses.

Durante a semana, segue valendo a tabela de atendimento diário pelo mês de nascimento. Assim, quem nasceu em janeiro, fevereiro ou março é vacinado sempre às segundas-feiras; quem nasceu em abril, maio e junho às terças; os nascidos em julho e agosto às quartas; os de setembro e outubro às quintas; e nascidos em novembro e dezembro, às sextas-feiras. (O sistema só não vale nos eventuais mutirões de sábado.)

Quem não puder comparecer ou não conseguir senha deve retornar no mesmo dia da semana seguinte ou, se houver, nos mutirões de sábado – que são realizados sempre que há vacinas disponíveis ao Município.

Todos que serão vacinados devem ter CPF em mãos e fazer antes o pré-cadastro no site https://portal.vacinaja.sp.gov.br/covid-19%20vaccine/. Apesar de não ser obrigatório, o pré-cadastro agiliza o atendimento da pessoa no Ginásio, reduzindo o tempo de espera de todos.

Todos os interessados na vacina, independente do grupo ou faixa etária, devem levar RG e CPF (ou CNH) e comprovante de endereço recente em Nova Odessa. O ginásio fica na Rua João Bassora, nº 500, com portas abertas de segunda a sexta-feira das 8h às 11h45 e das 13h às 15h45 (ou até acabarem as senhas correspondentes às doses disponíveis no dia).

2ª DOSE

Quem busca o Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa para a dose complementar deve ir no dia indicado na caderneta de vacinação, independente do mês de nascimento. Quem perder o dia anotado deve procurar a equipe do Ginásio para saber qual a próxima data em que haverá segundas doses daquela fabricante disponíveis no local.

Mesmo após este período, toda a população deve continuar obedecendo às regras sanitárias de enfrentamento à pandemia, que incluem o uso de máscaras e de álcool a 70% e o distanciamento social, evitando-se aglomerações a todo custo.

Saiba mais sobre a campanha de vacinação diariamente em www.novaodessa.sp.gov.br/, www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa/ e www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/. O novo hotsite com todas as informações locais sobre a pandemia de Covid-19 e a vacinação está disponível em www.novaodessa.sp.gov.br/coronavirus/.