Vacinação Covid: Americana ainda tem vaga para o grupo de 59 anos

A Secretaria de Saúde de Americana informa que ainda há vagas para as pessoas com 59 anos de idade para tomar a vacina contra a Covid-19. O agendamento pode ser realizado pelo site www.americana.sp.gov.br/saude/agendamentovacina . E esclarece que pessoas saudáveis também podem se cadastrar, pois para essa faixa etária não há o pré-requisito de comorbidade.

Neste sábado (12), as unidades básicas de saúde do São Vito e da Vila Gallo estarão abertas das 8 às 16 horas para a imunização desse grupo. Mas é necessário acessar o site e fazer o agendamento. No ato da vacinação, tem que apresentar um documento com foto e CPF e um comprovante de endereço.

Professores de 18 a 44 anos também poderão se vacinar neste sábado nas unidades básicas do Jardim São Paulo e do Jardim Brasil. Esses profissionais devem apresentar no ato da vacinação o QR code emitido pelo sistema VacineJá Educação, um documento com foto e CPF e um holerite que comprove o vínculo empregatício na cidade.