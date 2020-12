Vacinação contra paralisia infantil e multivacinação aplicam 8.760 doses

A Campanha de vacinação contra a poliomielite (paralisia infantil) e multivacinação aplicou 8.760 doses, somando crianças e adolescentes, em Santa Bárbara d’Oeste. A Campanha foi encerrada nesta última segunda-feira (30). A vacinação segue normalmente nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) listadas abaixo.

Ao todo, 5.044 crianças entre um ano e menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) já foram vacinadas contra a poliomielite durante a campanha, com cobertura em 57,58%. Também no período, 4.669 pais e responsáveis procuraram pelas unidades para verificar a necessidade de atualizar as cadernetas das crianças e adolescentes.

Foram 3.245 doses aplicadas de outras vacinas, sendo 1.716 em crianças menores de um ano e 1.529 em crianças e adolescentes menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias).

Confira os pontos de vacinação em Santa Bárbara d’Oeste:

– UBS do Linópolis (Centro de Saúde II)

Avenida Sabato Ronsini, 203, Vila Linópolis – Telefone: 3454.1107

– UBS do São Fernando

Rua do Centeio, 38, Jardim São Fernando – Telefone: 3457.4981

– UBS da Cidade Nova

Rua do Algodão, 1.441, Cidade Nova – Telefone: 3457.4856

– UBS do São Francisco 2/Santa Rita

Rua Cariris, 400, Jardim São Francisco 2/Santa Rita – Telefone: 3454.0910

– UBS do Jardim Europa

Rua Portugal, 522, Jardim Europa – Telefone: 3457.4954

– UBS do 31 de Março

Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março – Telefone: 3454.6515

– UBS do Mollon

Rua do Cobre, 850, Mollon – Telefone: 3457.5021

– UBS do Jardim Esmeralda

Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda – Telefone: 3457.5072

– UBS do Cruzeiro do Sul

Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul – Telefone: 3454.5669

– UBS do Jardim Laudissi/Romano

Rua Profeta Jeremias, 140 – Jardim Laudissi/Romano – Telefone: 3454.4885

– UBS do Planalto do Sol 2

Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2 – Telefone: 3457.3675

– UBS do Santa Rita

Rua José Calixto, 100, Santa Rita – Telefone: 3463.5468

– UBS do Grego/Furlan

Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego – Telefone: 3463-1108