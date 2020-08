Vacinação contra gripe e sarampo seguem até o dia 31

A Campanha de Vacinação contra a gripe segue nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Santa Bárbara d’Oeste para pacientes agendados. As doses são disponibilizadas para todos os públicos, atendendo recomendação do Governo do Estado. A iniciativa segue até o dia 31 de agosto.

Segundo último balanço da Vigilância Epidemiológica, até o momento foram aplicadas 61.763 doses. O percentual de cobertura vacinal do público-alvo total atingiu 83,2%. A meta estipulada pelo Ministério da Saúde é imunizar 90% da população. Em relação às gestantes, profissionais da Saúde e idosos a cobertura já atingiu essa meta no Município.

Por outro lado, a Secretaria de Saúde alerta para que alguns públicos ampliem seus percentuais de cobertura, que hoje estão abaixo do esperado: crianças (60,8%), mulheres no pós-parto (49,3%) e adultos de 55 a 59 anos (29,4%).

Para aplicação da vacina é recomendado o agendamento que pode ser feito por e-mail: [email protected], informando o nome completo, data de nascimento, endereço, unidade de referência e um telefone, ou pelo 0800.770.6378. No caso de e-mail, a Secretaria de Saúde entrará em contato informando data, horário e local da aplicação da vacina.

Sarampo

A Prefeitura também segue com a vacinação contra o sarampo. Até o momento já foram aplicadas 1.484 doses. A campanha segue até o dia 31 de agosto e para a imunização é recomendado o agendamento que pode ser feito por e-mail [email protected], informando o nome completo, data de nascimento, endereço, unidade de referência e um telefone.

A ação é destinada a pessoas na faixa etária de seis meses a 29 anos – nesse caso quem tem comprovação de doses anteriores será avaliado da necessidade de aplicação de uma nova dose; e de 30 a 49 anos, que devem receber uma dose de reforço. Não podem tomar a vacina mulheres em período de gestação. Mulheres que tem a intenção de engravidar devem aguardar 30 dias após a aplicação da vacina.