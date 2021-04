Vacinação contra gripe começa na 2ª em Nova Odessa

Paralelo ao trabalho de vacinação contra a Covid-19, a Secretaria de Saúde de Nova Odessa inicia na próxima segunda-feira, dia 12, mais uma edição da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe (Influenza) em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município. A ação seguirá cronograma, que prevê três etapas, até o dia 9 de julho.

“A vacina contra a gripe é de extrema importância e ela será conduzida paralelamente com a da Covid. Lembrando que a dose contra o coronavírus vem sendo realizada exclusivamente no Ginásio Municipal do Santa Rosa e a da gripe será ministrada em nossas Unidades Básicas de Saúde. Serão três etapas e, para receber a vacina da gripe, o grupo prioritário não precisará se cadastrar, basta ir direto na UBS mais próxima da sua casa”, explicou o secretário municipal de Saúde, o médico Nivaldo Luís Rodrigues.

Na 1ª etapa da campanha, serão imunizadas crianças maiores de 6 meses e menores de 6 anos de idade, gestantes, puérperas e trabalhadores da Saúde. A 2ª etapa está programada para iniciar no dia 11 de maio, com aplicação da vacina em idosos com mais de 60 anos e professores.

A 3ª e última etapa está marcada para iniciar no dia 09 de junho, onde serão atendidos pacientes com comorbidades, pessoas com deficiência, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, portuários, forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, servidores do sistema prisional, detentos e adolescentes sob medida socioeducativa. A meta é vacinar ao menos 90% desse público.

Etapas

“A exemplo do que já aconteceu no ano passado, a imunização será feita em etapas, com atendimento de diferentes grupos prioritários ao longo da campanha. As primeiras doses deverão chegar em Nova Odessa na sexta-feira (09/04) e nossas equipes estarão a postos para o atendimento dos pacientes que se enquadram nos grupos a serem imunizados a partir de segunda-feira”, explicou Nivaldo.

De acordo com informações do Departamento de Vigilância Epidemiológica, projeções feitas com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apontam que 13 mil pessoas devem ser imunizadas na cidade. Ainda de acordo com orientações do PNI (Plano Nacional de Imunização) do Ministério da Saúde, as pessoas que não pertencem aos grupos determinados devem procurar a vacina na rede particular. “O número de doses que recebemos são exclusivas para os grupos de risco”, frisou.

Para se proteger contra a gripe, também é recomendável evitar aglomerações e lugares fechados. Além disso, é preciso lavar bem as mãos com água e sabão, usar álcool em gel para higienização, manter os ambientes arejados e evitar o contato com pessoas gripadas e resfriadas.

Segundo informações da Vigilância Epidemiológica, Nova Odessa não possui nenhum caso registrado da doença. “A Gripe H1N1, causada pelo vírus Influenza, é mais forte do que aquele que estamos acostumados. Febre acima de 39ºC, dor no corpo e de cabeça, tosse, dor no peito e evolução para desconforto respiratório estão entre os sintomas da doença que pode levar à morte”, disse o secretário. Os pacientes que apresentem este quadro devem procurar atendimento no pronto-socorro ou UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima de sua casa.

Nivaldo reforçou a importância da vacinação. “Convido as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários para que se imunizem. Elas estão se protegendo e garantindo também a saúde dos seus familiares e da comunidade. Se você faz parte do grupo de risco ou conhece alguém nestas condições, não hesite e procure a UBS mais perto da sua casa”, conclui.