Vacinação contra Covid19 segue neste sábado em Santa Bárbara

A vacinação contra Covid-19 segue em Santa Bárbara d’Oeste. Neste sábado (12) a Prefeitura realizará a imunização da primeira dose para públicos já inseridos na campanha, das 8 às 12 horas, no Ginásio Municipal “Djaniro Pedroso” (Rua Prudente de Moraes, 250, Centro) e na Casa de Maria (Rua Mococa, 510, Jardim das Laranjeiras). Não há necessidade de agendamento prévio.

A imunização para pessoas entre 55 e 59 anos (sem comorbidades) e profissionais da Educação de 18 anos ou mais iniciou nesta sexta-feira (11).

O Plano de Vacinação no Município é desenvolvido com cronograma de prioridades, seguindo diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde e mediante envio e disponibilidade de doses.

Orientações sobre documentação para públicos inseridos na vacinação contra Covid-19:

Entre 55 e 59 anos (sem comorbidades)

– CPF

– Comprovante de endereço no nome da pessoa

Profissionais da Educação (18 anos ou mais)

– Cadastro deve ser realizado no site VacinaJá Educação: www.vacinaja.sp.gov.br/educacao

– QR Code

– RG

– CPF

Cadastro – O Governo do Estado de São Paulo abriu o cadastro para vacinação de profissionais da Educação de Santa Bárbara d’Oeste com 18 anos ou mais no site: www.vacinaja.sp.gov.br/educacao. A nova fase abrangerá todos que ainda não foram vacinados e os que atuam nas unidades escolares ou em órgãos administrativos, como Secretarias da Educação e Diretorias de Ensino.

Grávidas e puérperas sem comorbidades (18 anos ou mais)

(puérperas: mulheres que deram à luz num período de até 45 dias)

– CPF

– Comprovante de endereço

– Cartão do pré-natal

Grávidas e puérperas com comorbidades (18 anos ou mais)

(puérperas: mulheres que deram à luz num período de até 45 dias)



– CPF

– Comprovante de endereço

– Cartão do pré-natal

– Cópias de carta ou atestado médico, além de exames e receitas, caso necessário.

Pessoas com comorbidades (18 anos ou mais)

Lista de comorbidades definidas para prioridade na vacinação abaixo



– CPF

– Comprovante de endereço no nome da pessoa

– Cópias de carta ou atestado médico, além de exames e receitas, caso necessário.

As cópias ficarão retidas nos pontos de vacinação.

Hipertensos (uso de um medicamento anti-hipertensivo ou mais)

– CPF

– Comprovante de endereço no nome da pessoa

– Cópias de atestado médico ou receitas que comprovem o uso de um medicamento anti-hipertensivo ou mais.

As cópias ficarão retidas nos pontos de vacinação.

Pessoas com Deficiência Permanente – BPC (18 anos ou mais)



– CPF

– Comprovante de endereço no nome da pessoa

– Comprovante do recebimento do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social

Pessoas com Deficiência Permanente (18 anos ou mais)

– CPF

– Comprovante de endereço no nome da pessoa

– Apresentação de laudo médico que indique a deficiência, ou comprovação de atendimento em Centro de Reabilitação ou unidade especializada, ou documento oficial com indicação da deficiência, ou cartões de gratuidade do transporte público e ou ainda autodeclaração (na ausência de outro tipo de documento).

Idosos (60 anos ou mais)

– CPF

– Comprovante de endereço no nome da pessoa

Pessoas com Síndrome de Down

Para pessoas com Síndrome de Down que ainda não se vacinaram, devem procurar pelos pontos de vacinação para o recebimento da 1ª dose. Vale ressaltar que os alunos da APAE já foram vacinados na própria instituição pela Secretaria de Saúde.

Profissionais da Saúde

Segue convocação de profissionais de Saúde pela Secretaria de Saúde. A imunização é voltada para trabalhadores que atuam no Município. Para mais informações, o profissional pode entrar em contato, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, pelo telefone 3455.1654.

Lista de comorbidades

As comorbidades definidas para prioridade na vacinação são: doenças cardiovasculares, incluindo insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndrome coronariana, valvopatia, miocardiopatia e pericardiopatia, doença da aorta, doença dos grandes vasos e fístulas asteriovenosas, arritmia cardíaca, cardiopatias congênitas, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados; diabetes, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágio 3, hipertensão estágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo, doença cerebrovascular, doença renal crônica, imunossuprimidos, anemia falciforme, obesidade mórbida, cirrose hepática e HIV.

Em caso de dúvidas sobre a vacinação contra a Covid-19 no Município, a pessoa pode entrar em contato, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, pelo telefone 3455.1654.