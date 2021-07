Vacinação contra a Covid19: Sumaré chega a 160 mil doses aplicadas

Mais de 160 mil doses da vacina contra o Coronavírus foram aplicadas até o momento em Sumaré e a quantidade de pessoas que se dirigiram até os

postos de vacinação dobrou nos últimos meses – em 31 de maio eram 80 mil doses aplicadas. O boletim atualizado pela Secretaria de Saúde da

Prefeitura de Sumaré na última quarta-feira (14) registra um total de 162.337 doses aplicadas – sendo 132.704 (1ª dose) e 29.633 (2ª dose). A

campanha segue acelerada na cidade, que está prestes a completar 50% de toda a sua população – estimada em aproximadamente 280 mil habitantes

pelo IBGE – com pelo menos a primeira dose da vacina (atualmente a porcentagem é cerca de 47%).

A vacinação continua em sete endereços, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Deve procurar um dos pontos de imunização a população a partir

de 35 anos de idade e demais públicos definidos pelo Plano Estadual de Imunização. É necessário apresentar RG, CPF e comprovante de endereço em

nome da pessoa ou cônjuge (neste caso, deve levar a certidão de casamento).

O secretário de Saúde de Sumaré, Rafael Virginelli, destaca o comprometimento de toda a equipe envolvida no trabalho de vacinação, responsável

pelo bom desempenho da campanha na cidade: “Contamos com profissionais muito capacitados para o atendimento humanizado da nossa população, desde

o recebimento da vacina até a aplicação da dose. São colaboradores da Rede Municipal de Saúde e também o apoio de escolas técnicas e faculdades

que nos dão todo o suporte necessário para que possamos avançar a campanha. Nossa gratidão a todos”.

Importante ressaltar que a eficácia da vacina só é atingida se o esquema vacinal estiver completo (são duas doses no caso das vacinas Coronavac,

Astrazeneca e Pfizer e dose única na Janssen). Por isso, a Prefeitura de Sumaré tem intensificado o trabalho de busca ativa dos “faltosos” para a

segunda dose. O contato tem sido feito via telefone pelos colaboradores municipais.

Público-alvo:

De acordo com o Plano Estadual de Imunização, devem receber a vacina contra a Covid-19 os moradores a partir de 35 anos de idade; profissionais

da Saúde; profissionais da Educação acima de 18 anos (com QR Code); motoristas e cobradores do transporte público residentes em Sumaré (com QR

Code); gestantes e puérperas (mulheres no pós-parto) com ou sem comorbidades acima de 18 anos; transplantados e Síndrome de Down acima de 18

anos; pessoas com deficiência permanente grave acima de 18 anos (com ou sem BPC e laudo médico) e pessoas com comorbidades acima de 18 anos.

Pontos atualizados de vacinação:

• Centro Esportivo “Vereador José Pereira” – Rua Sebastião Raposeiro Júnior, nº 261, Vila Yolanda Costa e Silva;

• EM Martha Smolli Domingues – Rua Eucaliptos, nº 181, Jardim Basilicata;

• EE Ângelo Campo Dall’orto – Avenida São Paulo, nº 466, Jardim Nova Veneza (entrada pela Rua Ceará);

• EM Anália Oliveira Nascimento – Rua Maria Conceição da Rocha Ferraz, nº 565, Jardim Bom Retiro;

• EE Profª Flora Ferreira Gomes – Rua Alipio Cassiano Dutra, nº 545, Ângelo Tomazin;

• EM Alfredo Castro Donaire – Rua São Timóteo, nº 121, Parque General Osório;

• Clube Recreativo – Avenida Rebouças, 863, Centro.