Vacinação continua quarta em Nova Odessa

A equipe da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa que atua na campanha de imunização contra a Covid-19 aplicou mais 587 doses das vacinas no mutirão do último sábado (04/08), realizado novamente no Ginásio Municipal de Esportes do Jardim Santa Rosa. Foram 404 primeiras doses e 182 doses complementares. A cidade passou assim das 64,3 mil vacinas aplicados desde o início da campanha, em janeiro deste ano.

Novamente, a equipe ganhou o “reforço” de voluntários, principalmente servidores de outros setores da Administração Municipal, mas também munícipes e profissionais de Saúde. “Parabéns a quem buscou a vacina, à equipe da Saúde e aos voluntários deste sábado. Vacina salva vidas, é um ato de amor à vida, e nosso objetivo é salvar vidas”, afirmou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, ainda no sábado.

Em função do ponto facultativo e do feriado da Independência do Brasil, nesta segunda e terça-feira (06 e 07 de setembro), a vacinação contínua na próxima quarta-feira (08/09), a partir das 8h, no Ginásio do Santa Rosa, para adolescentes de 12 a 17 anos e adultos a partir dos 18 anos nascidos nos meses de julho e agosto, bem como para a segunda dose dos agendados para os dias 06 e 08 de setembro. Durante a semana, o atendimento é feito sempre de acordo com a tabela do mês de nascimento do cidadão.

A equipe da Saúde reforçou ainda o pedido para que todos que serão vacinados façam antes o pré-cadastro no site https://portal.vacinaja.sp.gov.br/covid-19%20vaccine/. Apesar de não ser obrigatório, o pré-cadastro agiliza o atendimento da pessoa no Ginásio, reduzindo o tempo de espera de todos. Todos os adolescentes e adultos devem levar RG e CPF (ou CNH) e comprovante de endereço recente em Nova Odessa. O ginásio fica na Rua João Bassora, nº 500.

3ª DOSE

Também nesta quarta-feira (08/09), deve ser definido e divulgado o esquema de aplicação da terceira dose das vacinas em idosos. Como a Secretaria de Saúde tem os dados cadastrais de todos os moradores de 60 anos ou mais já vacinados contra a Covid-19, o atendimento vai ser feito por agendamento e informado por telefone – como já aconteceu na primeira dose.

“A ‘D3’, ou dose adicional, será agendada. Iremos ligar para os idosos cadastrados no VaciVida de Nova Odessa e com a segunda dose há mais de 6 meses, conforme especificações do Documento Técnico que recebemos. E agendaremos um local, dia e hora para esses idosos comparecerem. Ainda não divulgaremos o local em que isso será feito, porque os detalhes serão definidos na quarta-feira. E não há necessidade de nenhum idoso se deslocar pela cidade atrás da dose adicional, porque não estará disponível por livre demanda”, explicou semana passada a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Paula Mestriner.

Como a pandemia continua e os riscos da chegada à região da variante delta são reais, toda a população deve continuar obedecendo às regras sanitárias de enfrentamento à pandemia, que incluem o uso de máscaras e de álcool a 70% e o distanciamento social, evitando-se aglomerações a todo custo.

