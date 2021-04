Vacinação cai pela metade em Americana

A vacinação em Americana caiu para praticamente a metade em apenas um dia. Os problemas da entrega das vacinas se destacou nas últimas semanas. Para registro, a Vigilância Epidemiológica de Americana aplicou, nesta quarta-feira (7), 539 doses da vacina contra a Covid-19. No dia anterior foram 1.039 vacinas aplicadas. 500 pessoas a menos vacinadas.

Na quarta, foram 168 vacinados com a primeira dose e 371 com a segunda. Com esses números, a cidade atingiu 28.395 pessoas vacinadas com a primeira dose e 11.109 com a segunda. Foram vacinados com a primeira dose 21 profissionais de saúde, 146 pessoas com 68 anos ou mais e um idoso acamado. Com a segunda dose, foram 63 profissionais de saúde, 290 pessoas com 75 anos ou mais e 18 idosos acamados.

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) aponta que Americana possui 17.849 pessoas com mais de 68 anos. Mas como essa estimativa está defasada, o município já vacinou 20.029 cidadãos dessa faixa etária, o que corresponde a 112% de vacinados. Ainda no dia 7, o Batalhão da Polícia Militar do Interior vacinou 331 profissionais da segurança pública de Americana e região. Desse total, 78 vacinados são da Guarda Municipal de Americana.