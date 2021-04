Vacina. Quinta sem drive thru em Americana; retorno na sexta

Esta quinta-feira não haverá drive thru para vacinação contra o coronavírus em Americana. O formato para aplicação do imunizante volta na sexta-feira, provavelmente já com a nova faixa etária de 64 anos.

Neste feriado, o drive thru do Portal aplicou a primeira dose da vacina contra Covid em 648 pessoas com mais de 65 anos e a Unidade de Atendimento Domiciliar aplicou nove doses em pessoas acamadas, sendo oito delas para a segunda dose e uma para a primeira.

Os detalhes poderão ser disponibilizados nesta quinta.