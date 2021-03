Vacina para idosos acima de 77 anos termina e Saúde aguarda novo lote

A Secretaria de Saúde informa que a vacina para os idosos acima dos 77 anos já se esgotou. O quantitativo enviado pela Secretaria Estadual da Saúde foi de apenas 960 doses para o início dessa faixa etária que, devido à grande procura nas unidades básicas de saúde do Jardim São Paulo e Parque das Nações, além do drive-thru em frente à UBS Cillos, terminaram no início da tarde desta quarta-feira (3).

O município agora aguarda o envio de mais vacinas para esse público, cujo esquema de vacinação será divulgado tão logo receba um novo lote do imunizante. Por enquanto, a vacinação para idosos acima de 80 anos e a segunda dose para idosos acima de 90 anos e profissionais de saúde seguem normalmente.