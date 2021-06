Vacina. Juliana quer atenção a morador de rua e Nathália, reforço na xepa

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações da prefeitura sobre a vacinação de pessoas em situação de rua contra a Covid-19 em Americana. A parlamentar lembra que existem muitas pessoas com idade superior a 60 anos nesta condição e que ainda não foram vacinadas. “A Constituição Federal estipula que a saúde é direito de todos. Considerando o aumento da quantidade de novos casos confirmados e o percentual de ocupação entre leitos de UTI e enfermaria no nosso município e visando uma política abrangente a todas as classes sociais, principalmente com um olhar mais atencioso às pessoas em situação de vulnerabilidade e desprotegidas socialmente, apresentamos estes questionamentos”, aponta Juliana.

A vereadora pergunta no requerimento se o Poder Executivo tem conhecimento da existência de pessoas em situação de rua que já têm idade e/ou condições para receber a vacina contra a Covid-19 e que ainda não tenham sido vacinadas. Questiona, ainda, qual o motivo de essas pessoas ainda não terem sido vacinados, qual o plano emergencial para solucionar o problema e qual a previsão de vacinação deste público.

