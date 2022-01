Vacina Covid. Nova Odessa já cadastra crianças com comorbidades

Conforme adiantado na sexta-feira, entrou no ar na manhã desta segunda-feira (17/01) o cadastramento online para agendamento das crianças com idades entre 5 anos completos a 11 anos com comorbidades que vão receber primeiro a vacina contra a Covid-19. O agendamento online estará disponível no hotsite http://vacina.novaodessa.sp.gov.br/.

Já nesta terça-feira (18/01), as equipes das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) devem começar a ligar para as famílias, através dos telefones informados no cadastro, informando data e horário da vacinação das crianças com comorbidades – sempre em grupos de dez crianças, para que não haja desperdício de vacinas.

A vacinação mediante agendamento prévio e convocação telefônica vai ser feita nas sete UBSs. O atendimento das Salas de Vacinação para imunização contra a Covid-19 vai acontecer exclusivamente no período da tarde, nos dias úteis, das 13h às 15h30.

Na sexta-feira, a Vigilância Epidemiológica Municipal retirou no DRS 7 (Departamento Regional de Saúde de Campinas) o primeiro lote com 260 doses para este público, total estimado pelo Estado de crianças desta faixa etária com comorbidades para a cidade.

Para este público inicial (crianças de 5 a 11 anos com comorbidades), não haverá escalonamento do atendimento por idades, podendo todas serem imunizadas ao mesmo tempo. Veja ao final a lista de comorbidades informada pelo Ministério da Saúde.

ESTRATÉGIA

Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, enfermeira Paula Mestriner, para organizar o trabalho das Unidades Básicas, as vacinas de rotina serão aplicadas no período da manhã, e as vacinas da Covid, no período da tarde.

O CPF é um documento obrigatório para a vacina das crianças contra o coronavírus. No site VacineJá, os responsáveis também podem incluir os dados pessoais das crianças, para agilizar o atendimento na Unidade Básica.

As equipes de cada UBS vão ligar para as famílias para informar data e horário da vacinação de cada grupo de dez crianças com comorbidades. Na data e horários informados posteriormente por telefone, os responsáveis pelos menores de 5 a 11 anos devem levar à Unidade Básica mais próxima de sua residência receita dos medicamentos ou carta médica.

DEMAIS CRIANÇAS

Na segunda etapa, para as demais crianças em geral, não haverá necessidade de agendamento, mas o atendimento vai acontecer por idade – com o escalonamento começando pelas crianças de 11 anos. Estima-se que Nova Odessa tenha cerca de 4 mil crianças nesta faixa etária no total.

Ainda não há, no entanto, data para o início da imunização das crianças sem comorbidades, pois o Município depende do envio e recebimento das respectivas doses de vacinas pediátricas pelo Estado, através do DRS 7.

Neste caso, as datas serão informadas assim que possível pelos canais oficiais da Prefeitura, que são o site http://www.novaodessa.sp.gov.br/, a página no Facebook https://www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa e o blog https://www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/.

Lista de comorbidades do Ministério da Saúde

Insuficiência cardíaca

Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar

Cardiopatia hipertensiva

Síndromes coronarianas

Valvopatias

Miocardiopatias e pericardiopatias

Doenças da aorta, grandes vasos e fístulas arteriovenosas

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênitas

Próteses e implantes cardíacos

Talassemia

Síndrome de Down

Diabetes mellitus

Pneumopatias crônicas graves

Hipertensão arterial resistente e de artéria estágio 3

Hipertensão estágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo

Doença cerebrovascular

Doença renal crônica

Imunossuprimidos (incluindo pacientes oncológicos)

Anemia falciforme

Obesidade mórbida

Cirrose hepática

HIV