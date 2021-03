Vacina Covid-19. Mais de 3 mil pessoas já receberam 2ª dose em Americana

A Secretaria de Saúde de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, vacinou 94 pessoas com a dose complementar da vacina contra a Covid-19 no último sábado (27/2). Os contemplados com a segunda dose foram residentes e profissionais das ILPIs (Instituições de Longa Permanência de Idosos).

Também no sábado foram vacinados três idosos de ILPI com a primeira dose, indivíduos que ingressaram nas instituições após a ida da equipe da Vigilância Epidemiológica, durante a primeira etapa da campanha, nesses locais.

O município agora contabiliza 9.529 pessoas que receberam a primeira dose e 3.052 pessoas imunizadas com a dose complementar da vacina.