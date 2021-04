‘Vacina Contra a Fome’ arrecada 500 kg em Nova Odessa

A Campanha “Vacina Contra a Fome”, realizada pela Prefeitura de Nova Odessa por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, arrecadou ao longo de uma semana cerca de 500 quilos de alimentos não perecível. O objetivo da campanha é beneficiar famílias carentes e que se encontram em déficit nutricional durante o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Samuel Marin, todos os alimentos arrecadados durante uma semana foram recolhidos do Ginásio Municipal do Jardim Santa Rosa e encaminhados para a Diretoria de Promoção Social, onde serão embalados e serão transformados em cestas básicas.

“Gostaria de agradecer a comunidade novaodessense, que ouviu nosso chamado e vem contribuindo nesta importante ação solidária, que visa garantir alimentos para famílias que mais precisam. Nesta primeira semana conseguimos arrecadar cerca de 500 quilos de alimentos (meia tonelada) e acreditamos que nas próximas semanas essa quantidade possa crescer ainda mais”, destacou Marin.

A Campanha “Vacina contra a Fome” foi idealizada pelo Governo do Estado de São Paulo e que foi abraçada pelo prefeito Claúdio José Schooder, o Leitinho, desde o seu lançamento, no dia 31 de março. “Esse programa vem incentivando as pessoas que vão a doar um quilo de alimento não perecível. Nova Odessa tem um povo solidário e tenho a mais absoluta certeza que, aqueles que podem colaborar, vão ajudar de coração e de forma espontânea. Um bom exemplo foi essa meia tonelada conquistada em apenas uma semana”, afirmou o prefeito Leitinho.

O trabalho de arrecadação de alimentos continua e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social lembra que todas as pessoas que forem receber a dose da vacina podem, se possível, doar um quilo de alimento não perecível. Os alimentos serão destinados para as famílias novaodessenses em situação de insegurança alimentar e inscritas em programas sociais do município. Em Nova Odessa a aplicação da vacina contra a Covid-19 foi centralizada no Ginásio Municipal do Jardim Santa Rosa – Rua João Bassora, nº 500 – de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.

“Vivemos o momento mais crítico da pandemia e a Prefeitura de Nova Odessa já vem adotando uma série de medidas para ajudar as famílias que mais precisam. Todos os meses estamos realizando a entrega de mais de 400 cestas básicas e, em março, lançamos o Programa NOS – Nova Odessa Solidária, que é o auxílio emergencial municipal”, disse o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Social Rafael Brocchi.

“Serão três parcelas de R$ 200 cada, onde atenderemos 1.640 famílias inscritas no Bolsa Família e na cesta básica (referência mês de fevereiro). Nosso grande objetivo é garantir essa segurança alimentar das famílias de Nova Odessa em situação de vulnerabilidade”, finalizou.