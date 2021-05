Vacina chega a grupos especiais em Nova Odessa nesta 3ª

Seguindo o calendário determinado pelo Governo do Estado, a Prefeitura de Nova Odessa faz nesta terça-feira, dia 11, a vacinação contra Covid-19 do segundo dos novos grupos priorizados: gestantes e puérperas (mulheres até 45 dias após o parto) com idade acima de 18 anos e comorbidades, além de adultos de 55 a 59 anos com deficiências permanentes beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Nesta segunda-feira (10), além dos idosos de 60 anos ou mais e dos profissionais da Educação com 47 anos ou mais (apenas para 2ª dose), também foi vacinado o primeiro dos novos grupos, constituído por pessoas acima de 18 anos com Síndrome de Down, pacientes em tratamento de hemodiálise e transplantados que utilizam medicamentos imunossupressores. No entanto, os pacientes em terapia renal substitutiva serão vacinados nas próprias clínicas de diálise, e não no ginásio.

Em ambos os casos (grupos de segunda e terça-feira), não há distribuição de senhas. Estes novos grupos seguem o calendário determinado pelo Governo do Estado e não precisam fazer o pré-cadastro no site da Prefeitura, como os idosos.

3º grupo: comorbidades

A partir da quarta-feira, dia 12, passa a ser imunizado também um grupo bem maior, formado por adultos de 55 a 59 anos com as comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde. Comorbidades são doenças ou condições de saúde pré-existentes que são fatores de risco para casos graves do novo coronavírus.

A lista das comorbidades aceitas inclui: doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca (IC), cor-pulmonale (alteração no ventrículo direito) e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias, doença da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas no adulto, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente (HAR), hipertensão arterial – estágio 3, hipertensão arterial – estágios 1 e 2 com lesão e órgão-alvo e/ou comorbidade, doença cerebrovascular, doença renal crônica, imunossuprimidos (transplantados; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas em uso de corticoides; pessoas com câncer), anemia falciforme ou talassemia maior (hemoglobinopatias graves), obesidade mórbida e cirrose hepática.

Neste caso, como se trata de um público mais amplo e que deve levar alguns dias para ser “zerado”, as pessoas serão atendidas pela equipe da Secretaria de Saúde conforme o mês de nascimento. Assim, quem nasceu em janeiro, fevereiro ou março será vacinado às segundas-feiras; quem nasceu em abril, maio e junho às terças; os nascidos em julho e agosto às quartas; os de setembro e outubro às quintas; e nascidos em novembro e dezembro às sextas-feiras.

Requisitos

Para receber as doses, qualquer pessoa de 55 a 59 anos com estas comorbidades deve apresentar comprovante da condição de risco por meio de exames, receitas, relatório ou prescrição médica. Os cadastros previamente existentes em UBSs (Unidades Básicas de Saúde) também podem ser utilizados. Estas pessoas com deficiências permanentes precisam apresentar também o comprovante do recebimento do Benefício de Prestação Continuada.

“Os pacientes de hemodiálise serão vacinados nas clinicas de diálise. Para as com comorbidades, precisamos registrar o CRM do médico no Sistema VaciVida, portanto o paciente precisa levar uma carta ou receita dos medicamentos que utiliza. Sem um documento com carimbo e CRM do médico, não teremos como atender a pessoa”, acrescentou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Paula Mestriner.

Assim como a vacinação dos idosos, a campanha segue acontecendo no Ginásio Municipal de Esportes do Jardim Santa Rosa nos dias úteis, das 8h às 16h. O local continua atendendo também os idosos de 60 anos ou mais pré-cadastrados no site da Prefeitura (www.novaodessa.sp.gov.br) e todos os grupos que já receberam a primeira dose, para a dose de reforço.