Vacina. Cadastro no site do governo agiliza processo na UBS

Além do cadastro exigido por algumas cidades da região para receber o imunizante contra o coronavírus, existe também o cadastro que pode ser realizado no site do Governo do Estado de São Paulo.

A diferença entre os dois cadastros é que o realizado no município serve para que você tenha seu lugar garantido para vacinação. Já o cadastro do Governo auxilia os profissionais da saúde que estão aplicando as vacinas e agiliza o processo no momento em que a pessoa chega no local para receber o imunizante.

O cadastro no site do Governo pode ser feito independente se o município solicita ou não um agendamento da vacinação. Por exemplo, Americana exige agendamento prévio e Santa Bárbara não, porém moradores dos dois municípios podem fazer o cadastro do Governo do Estado.

Para se cadastrar, ajudar os profissionais da saúde e agilizar o processo, clique aqui.