Vacina acaba em Americana; meta foi cumprida

A Prefeitura de Americana informa que nesta sexta-feira (19), serão aplicadas as últimas vacinas da Covid-19 de primeira dose para a população de 85 anos ou mais do atual lote. São 30 doses disponíveis distribuídas em nove unidades de vacinação que serão aplicadas nesse público alvo, que teve a meta de vacinação cumprida. De acordo com a estimativa do IBGE-2020, atualmente existem 2.144 pessoas com 85 anos ou mais, residindo no município. A vacinação para este público superou a meta, já que até agora foram vacinados 2.184 indivíduos nessa faixa etária.

A secretaria de Saúde informou nesta quinta-feira (18) que, devido à baixa procura por vacina no drive thru instalado em frente à UBS Cillos, este serviço estará temporariamente suspenso. A redução no volume de veículos se deu em função da ampla cobertura sobre a faixa etária atual.

A Secretaria esclarece que os idosos com 85 anos ou mais que ainda não se vacinaram podem procurar uma das nove unidades onde está sendo ofertada a vacina (conforme locais abaixo) nesta sexta-feira. Aqueles que eventualmente não conseguirem se vacinar neste período, poderão procurar as unidades no momento em que a vacinação for retomada.

A Secretaria de Saúde aguarda a chegada de novo lote para avançar no processo de vacinação.

UBS São Vito – Rua Vicente Caravieri, 300

UBS Parque Gramado – Avenida da Amizade s/n (ao lado do Cemitério Parque Gramado)

UBS Jardim Boer – Rua Romildo Bosqueiro, 55

UBS Jardim Brasil – Rua Benedito Aparecido Bertossi, 480

ESF Antônio Zanaga – Rua Ademar Tavares, 185

UBS São Domingos – Rua Salvador Giordano, 320

UBS Jardim São Paulo – Rua das Poncianas, 900

UBS Praia Azul – Rua Maranhão, 1.213

UBS Vila Gallo – Rua Quintino Bocaiúva, 1.250