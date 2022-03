Vacas são resgatadas na Avenida Brasil esta manhã

Após um chamado via controle da Guarda Municipal de Americana, na manhã desta quarta-feira, os GCMs Wilton e Teixeira foram informados de que dois animais bovinos estariam soltos na Avenida Brasil, cruzamento com a Rua Florindo Cibim, correndo o risco de causar algum acidente.

Em primeiro c0ntato, o controle informou que os animais estariam pelas proximidades da Av. Campos Sales, em seguida o controle notificou as equipes que os animais estariam próximo a Av. Fortunato Faraone e posteriormente localizados já na Av. Brasil, em frente ao Clube do Bosque.

Com o apoio da secretaria de meio ambiente, os animais foram capturados e levados até a as dependências da secretaria. Os animais foram destinados para um local adequado no município através da ONG Animais tem Voz.