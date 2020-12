Usou picareta pra roubar a escola do Boer

(Foto: Polícia Militar)

Um homem foi preso pela Polícia Militar esta segunda-feira enquanto tentava furtar uma escola no Jardim Boer I, em Americana. A equipe dos soldados Cajarana e Lourenço foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de furto à estabelecimento de ensino em andamento.

Chegando ao local, foi constatado que a porta frontal do estabelecimento havia sido arrombada por um machado tipo picareta, que foi localizado no estabelecimento. Foi feito contato com o proprietário do local, que compareceu imediatamente e liberou a entrada da equipe, também autorizou estourar a porta do almoxarifado, onde o indivíduo foi localizado.

O indivíduo foi algemado devido ao receio de fuga do conduzido. Foi apresentado ao Delegado de Plantão, o qual deu voz de prisão ao homem. Após a realização da perícia no local do fato, o delegado de plantão elaborou B.O. e o indivíduo ficou a disposição da justiça.

Após policialpadrao.com.br