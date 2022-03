Uso de máscaras liberados a partir de quarta

O governo do Estado de São Paulo decidirá sobre flexibilização no uso de máscaras na próxima quarta-feira (9), mas a medida ainda não foi confirmada pelas autoridades sanitárias e políticas. Os números da pandemia estão se reduzindo na região, com queda no número de mortos e novos casos.

A medida, que prevê a liberação da proteção facial nas ruas e ambientes ao ar livre, incluindo áreas externas de bares e restaurantes, deve acompanhar o avanço na vacinação no estado e melhorias nos indicadores da pandemia.

Há ainda a expectativa de uma regra específica para o uso de máscaras em escolas.