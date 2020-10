URS perde candidato em Americana. Bidu vinha pelo PSOL

Candidato associado à URS- versão local da Ursal- espécie de liga comunista que veio à baila na eleição presidencial de 2018, Anderson Bidú deixou a campanha eleitoral deste ano. Ele viria candidato a vereador.

Leia abaixo a nota do PSOL Americana.

A Comissão Exeutiva do Diretório Municipal do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL-50) em AMERICANA/SP comunica ter recebido na tarde da quarta-feira, 23 de setembro, a informação acerca da DESISTÊNCIA do então pré-candidato ANDERSON BIDÚ na candidatura a vereador na eleição municipal deste ano.

Por razões de ordem pessoal do militante e em diálogo com o Comitê Eleitoral, a Comissão Executiva Municipal acolheu a desistencia e está providenciando as medidas necessarias para o registro formal junto ao Tribunal Regional Eleitoral