Urgente. SP abole uso de máscara em local fechado

O governador de São Paulo João Doria (PSDB) publicou esta tarde que o Estado vai abolir a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados em todo o estado. São Paulo é o estado com maior taxa de vacinação do Brasil e os números de internações, transmissão e mortes a cair começaram a cair no começo de março. Vários estados já retiraram a obrigatoriedade. Americana apresentou situação ‘tranquila‘ de ocupação de hospitais esta semana.

Acabo de assinar decreto que libera imediatamente o uso de máscaras em locais fechados em SP. O avanço da vacinação e a queda nas internações e óbitos permitem esta medida. Momento tão esperado depois de dois anos desafiadores.

O uso de máscaras seguirá obrigatório, por enquanto, apenas em unidades de saúde, hospitais e transporte público como ônibus, trens e metrô.