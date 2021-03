URGENTE. Doria anuncia “fase emergencial’ com toque de recolher

Noticia em atualização…

O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou, nesta quinta-feira, “fase emergencial”, mais restrita em relação à fase vermelha e com toque de recolher. A medida é válida à partir de sábado (13).

14 atividades serão suspensas por 15 dias pra quebrar o ciclo de transmissão atual do coronavírus.

Atividades que terão restrição completa:

Serviços de retirada em estabelecimentos.

Lojas de materiais de construção

Celebrações religiosas

Atividades esportivas

O teletrabalho será obrigatório e os órgãos públicos e escritórios de qualquer atividade desde que o setor não seja essencial.

Bares e restaurantes poderão funcionar apenas com delivery.

Doria ainda anunciou toque de recolher entre às 20h e 5h.

Proibição de parques e praias

Proibição completa de qualquer aglomeração

O uso de máscara é obrigatório em todos os ambientes; externos e internos.

É possível que até o Natal ainda tenhamos que tomar cuidado, disse o médico nefrologista, José Medina.

“Se isso não for cumprido, nós não vamos conseguir acompanhar a pandemia colocando mais leitos. Se não aumentarmos o isolamento social muita gente vai morrer, muita gente com plano de saúde, o melhor plano de saúde não vai ter leitos. Empreendedores de sucesso morrerão, com muito dinheiro na conta, mas morrerão, assim como morrerão trabalhadores informais”, disse João Gabbardo, responsável pelo centro de contingência de São Paulo.

EDUCAÇÃO. Rede estadual escola abertas apenas para alimentação e distribuição de materiais, com agendamento prévio. Quem puder ficar em casa, ficar em casa. Continua com as mesmas regras da fase vermelha, com 35% de presença. Se precisar fazer uma atividade presencial, poderá fazer, mas recomenda que municípios e privadas que as atividades sejam preferencialmente à distância. Recessos serão antecipados. De 15 a 28/3 serão referentes aos dois recessos próximos.

FISCALIZAÇÃO. Doria afirmou que a fiscalização nos estabelecimentos também deve ser mais dura. O governador ainda pediu que prefeitos sejam mais rígidos ao fiscalizar o funcionamento irregular e clandestino.

TOQUE DE RECOLHER. Não há restrição para farmácias e supermercados, mercados e mini-mercados, continuam com mesmos horários, inclusive 24 horas. Doria afirmou que não se trata de lockdown. Polícia Civil e Militar vão fiscalizar; serão realizadas blitz educativas e pessoas serão requeridas a dizerem o motivo do deslocamento. Pessoas sem máscaras serão multadas.