URGENTE. Coronavírus mata mais cinco em Americana

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta quarta-feira (3) que foram registrados mais cinco óbitos por Covid-19, sendo uma mulher (73), moradora da Vila Gallo, que estava internada em hospital particular, era diabética e portadora de doença cardiovascular crônica e faleceu no dia 2 de fevereiro; um homem (62), morador da Vila Santa Catarina, diabético, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 1º de fevereiro; um homem (72), morador do bairro São Benedito, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no hospital Municipal e faleceu no dia 31 de janeiro; uma mulher (87), moradora da vila Santa Catarina, portadora de doença cardiovascular crônica, que estava internada em hospital particular e faleceu no dia 12 de janeiro e uma mulher (63), moradora da Vila Medon, portadora de doença cardiovascular crônica, que estava internada em hospital particular e faleceu no dia 23 de janeiro.

Novos positivos

O boletim atualizado trouxe 7 novos resultados positivos de Covid-19, após realização de exames PCR, sendo dois de pacientes que já se recuperaram e os cinco óbitos.

Novos suspeitos

O boletim também trouxe o registro de 12 novos casos suspeitos de Covid-19.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 9.947 casos positivos, sendo 12 internados, 257 óbitos, 148 em isolamento domiciliar e 9.530 recuperados; 41 casos suspeitos aguardam resultados de exames. Além disso, o município contabiliza agora 16.443 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo. A Vigilância Epidemiológica explicou que houve diminuição no número de casos positivos em decorrência de revisão nos filtros do sistema, em que vários nomes apareciam em duplicidade.

Ocupação de leitos

Nesta quarta-feira (3), a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 50% de leitos com respiradores (de 56 no total, 28 estão ocupados) e de 39% de leitos sem respiradores (de 71 no total, 28 estão ocupados).

No Hospital Municipal a taxa de ocupação é a seguinte: 47% com respiradores (de 17 no total, 8 estão ocupados) e 72% sem respiradores (de 18 no total, 13 estão ocupados). No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação de leitos é de 60% com respiradores (de 10 no total, 6 estão ocupados) e 29% sem respiradores (de 17 no total, 5 estão ocupados); no Hospital São Francisco a taxa é de 47% de leitos com respiradores (de 15 no total, 7 estão ocupados) e de 33% sem respiradores (de 18 no total, 6 está ocupado) e no Hospital Unimed a taxa é de 50% de leitos com respiradores (de 14 no total, 7 estão ocupados) e de 22% de leitos sem respiradores (de 18 no total, 4 estão ocupados).