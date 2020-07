URGENTE. Americana tem mais três mortes por covid-19

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta quinta-feira (2) o registro de mais três óbitos por Covid-19, totalizando 30 mortes pela doença de residentes no município. Dois óbitos eram considerados suspeitos e agora foram confirmados com resultados positivos para coronavírus: dois homens de 60 e 74 anos, que faleceram no dia 24 de junho, residentes nos bairros Mario Covas e Jardim Nossa Senhora Aparecida. Os pacientes estavam internados no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, sendo que o senhor de 60 anos tinha diabetes e o idoso de 74 anos tinha doença cardiovascular crônica, diabetes, hipertensão arterial sistêmica, doença pulmonar e era tabagista.

O terceiro óbito confirmado por Covid-19 ocorreu nesta quarta-feira (1º). Trata-se de um idoso de 90 anos, que estava internado em hospital particular desde 25 de junho e foi transferido para o Hospital Municipal no dia do falecimento. O paciente tinha doença cardiovascular e trombose venosa profunda.

Americana registrou ainda mais um óbito suspeito de Covid-19: uma idosa de 95 anos, moradora do Campo Limpo, faleceu hoje, dia 2 de julho, no Hospital Municipal, onde estava internada desde o dia 30 de junho. A vigilância Epidemiológica ainda aguarda o resultado do exame PCR desta paciente.

O boletim atualizado traz ainda 14 novos casos positivos de Covid-19, sendo 12 após realização de exames PCR e dois após realização de testes rápidos. Foram registrados ainda mais 39 novos casos suspeitos da doença e que aguardam resultados de exames PCR, sendo que 32 estão em isolamento domiciliar e sete internados. No Hospital Municipal estão os seguintes pacientes: um homem de 51 anos, do Parque da Liberdade; uma mulher de 56 anos, do São Luiz; um idoso de 83 anos, do Zanaga; e uma idosa de 89 anos, da Vila Bela. Os demais estão internados em hospitais particulares: um bebê de dois anos, do sexo feminino, do Zanaga; um homem de 61 anos, do São Manoel; e um menino de 3 anos, do Jardim das Orquídeas.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 475 casos positivos, sendo 30 óbitos, 12 internados, 49 em isolamento domiciliar e 384 curados; 161 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo sete óbitos, 32 internados em hospitais e 122 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza agora 1.336 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

Ocupação de leitos Covid-19

A Secretaria de Saúde de Americana informou, nesta quinta-feira (2), que a ocupação de leitos destinados exclusivamente para pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19 é de 72% com respiradores (de 43 no total, 31 estão ocupados) e de 52% sem respiradores (de 56 no total, 29 estão ocupados). Esse percentual leva em consideração todos os leitos do município, tanto do Hospital Municipal, quanto dos hospitais particulares.

A ocupação de leitos apenas no Hospital Municipal é a seguinte: 47% com respiradores (de 15 no total, 7 estão ocupados) e 50% sem respiradores (de 20 no total, 10 estão ocupados).

Os dados foram atualizados às 10 horas.