Carro de idoso que vendia ovos pega fogo; vaquinha busca ajudar

O Corpo de Bombeiros de Americana foi acionado para uma ocorrência de um veículo que estava pegando fogo na Rua Vitória, no bairro Nossa Senhora de Fátima.

No local o veículo foi encontrado com pequenas chamas no meio da rua. Foi realizado o combate de forma segura e rápida, garantindo a segurança ao seu redor.

Segundo informações do condutor e proprietário do veículo, ele transitava normalmente quando viu as chamas por debaixo do capô do veiculo, um Fiat Uno. De imediato parou o carro e desembarcou rapidamente.

O motorista até tentou apagar o fogo com a mangueira de jardim da residência em frente, porém, sem sucesso. Não houve feridos.

VAQUINHA. O condutor é um idoso e usava seu veículo para venda de ovos com sua esposa para completar renda. Segundo a corporação, a simplicidade do casal surpreendeu e o quanto o carro é importante na vida deles.

Por esse motivo, foi feito uma vaquinha online no intuito de ajudar a recuperar o veiculo e voltar a trabalhar o mais rápido possível. A iniciativa é do Soldado Rodrigo Izidoro da Silva.

Para doar clique AQUI